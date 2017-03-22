تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض الأماكن؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 14 23

مطروح 12 21

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 26

العريش 11 21

نخل 7 24

طابا 9 24

الطور 15 26

مرسى علم 18 25

الغردقة 16 27

شرم الشيخ 17 26

رفح 10 20

كاترين 7 18

سيوة 15 25

المنيا 9 29

الفيوم 10 29

رأس سدر 13 27

أبوسمبل 13 30

وسط الدلتا 15 25

أسيوط 10 29

سوهاج 12 29

الأقصر 14 29

أسوان 13 30

شلاتين 19 29

حلايب 21 26

الوادى الجديد 11 28

قنا 14 28

نويبع 15 25

السلوم 12 21