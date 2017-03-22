«المحافظين» يسعى لتخفيف الأعباء على المواطن

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استطلعت الأمانة العامة لحزب المحافظين للمشكلات التي تواجه المواطن في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وتم تكليف أمانات المحافظات بإعداد تقرير مفصل عن المشكلات ذات طابع العام في المحافظة، وأهم التوصيات لعرضها على مجلس الوزراء من أجل تخفيف الأعباء على المواطن وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين في الأقاليم كافة.

وعرضت أمانة الحزب كافة المشاكل التى تواجه المحافظة مع وضع حلولا جذرية لتلك الأزمات المتوارثة والمزمنة، وذلك لعرضها أثناء اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

كما تطرقت أمانة الحزب إلى مشكلة القمامة المزمنة، فالقمامة منتشرة فى كافة الشوارع الرئيسية مما يسئ إلى شكل المحافظة أمام الزوار، وكذلك الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع المحافظة والتى أصبح عددها لا حصر له .

فجاءت مشكلة الطرق ضمن المشاكل الأهم، تليها مشكلة الصحة من عدم توافر سراير بالمستشفيات الحكومية ونقص شديد فى أعداد الأطباء والممرضات.

وكان ضمن أبرز تلك المشكلات "البنية التحتية" للمحافظة فجميعها متهالكة منذ عام 1974م ولم يتم تجديدها حتى الآن، ولم تخل طاولة الأمانة من ملف الفساد فأوضحت الأمانة أنه لا يوجد أى مراقبة من الأجهزة التنفيذية بالسويس نهائيا .

كما تطرقت أمانة الحزب إلى مشكلة البطالة، وأعربت أمانة السويس عن استياءها الشديد من هذه الأزمة خاصة أنه كان هناك اتفاقا بين جميع شركات العين السخنة والمحافظ الأسبق اللواء سيف الدين جلال بتعيين 75 % من أبناء المحافظة والاتفاق متوقف حاليا .

وشجبت "أمانة السويس"، عدم تحرك مسئولى وزارة التموين فى مواجهة جشع التجار والغلاء الغير مبرر من جانب بعض التجار الجشعيين.