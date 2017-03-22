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حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث في الفيوم

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حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث في الفيوم حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث في الفيوم

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مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي

الفيوم - حسين فتحي:
أصدر مدير أمن الفيوم, اللواء خالد شلبي حركة تنقلات محدودة لبعض ضباط المباحث, تضمنت نقل المقدم محمد ثابت عطوه من رئاسة مباحث المرور, إلى رئاسة مباحث وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمد خضر من رئاسة مباحث الرعاية اللاحقة إلى رئاسة مباحث قوات الأمن.

وقرر مدير الأمن أيضًا تصعيد الرائد محمد ثروت عبد الفتاح, من معاونة مباحث المرور إلى رئاسة مباحث المرور، وتصعيد الرائد محمد بكري الصوفي من معاونة مباحث إلى رئاسة مباحث الرعاية اللاحقة.

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