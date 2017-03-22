وزير الدفاع الأمريكي يؤكد قوة العلاقات مع الناتو

واشنطن - أ ش أ:

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قوة العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ماتيس قوله، خلال اجتماعه بالأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في واشنطن، إن العلاقات لا تظل على حالها فهي دائمة التغير، ولكن في هذه الحالة فإن الروابط تزداد قوة.

وأعرب ماتيس عن تقديره للوحدة المتزايدة بين جانبي الأطلسي.

من جانبه، شدد ستولتنبرغ على أهمية الحلف لكل من أوروبا وأمريكا قائلاً "في الأوقات المضطربة وغير الواضحة، فإن الحاجة إلى مؤسسات دولية قوية مثل حلف الناتو تصبح أكبر".

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جيف ديفيس عقب اللقاء أن الجانبين ناقشا الدور الأساسي للحلف في الحفاظ على الأمن على ضفتي الأطلسي والتحضيرات الجارية للقمة الخاصة التي يعقدها رؤساء دول وحكومات الحلف.

ويزور ستولتنبرغ واشنطن حاليًا للمشاركة في اجتماع الحلفاء في الحرب ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا.