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الشرطة البرازيلية: مشكلات الفساد بقطاع اللحوم "حوادث فردية"

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الشرطة البرازيلية: مشكلات الفساد بقطاع اللحوم "حوادث فردية" الشرطة البرازيلية: مشكلات الفساد بقطاع اللحوم "حوادث فردية"

مصراوي Masrawy

الشرطة البرازيلية

برازيليا - أ ش أ:
قالت الشرطة الاتحادية ووزارة الزراعة بالبرازيل إن مشكلات النظافة والفساد المتعلقة بقطاع تعبئة اللحوم في البلاد هي فردية، وذلك في محاولة لاحتواء فضيحة دفعت أسواق استيراد كبرى إلى حظر واردات اللحوم البرازيلية.

وذكرت الشرطة الاتحادية - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم الاربعاء - أنها بدأت في مداهمة مصانع لمعالجة اللحوم ومكاتب شركات في 7 ولايات، وتسعى حكومة الرئيس ميشيل تامر منذ ذلك الحين احتواء الأزمة التي تعصف بقطاع تعبئة اللحوم، وهو أحد المصادر الهامة في الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ ركود مسجل في تاريخه.

وكانت هونج كونج واليابان وكندا والمكسيك وسويسرا أعلنت حظرا على واردات اللحوم البرازيلية أمس، بعد إجراءات مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية وتشيلي مؤخرًا.

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