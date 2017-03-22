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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة

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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة

مصراوي Masrawy

قصف إسرائيلي على غزة

غزة - أ ش أ:
استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان شرق رفح بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى استشهاد الشاب يوسف شعبان أبو عاذرة (18 سنة) وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتم نقل الشهيد والجريحين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، ووصفت إصابتهما بأنها ما بين متوسطة وخطيرة، حيث أصيبا بشظايا في جميع أنحاء جسديهما.

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