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احتفالا بالمرأة.. السيسي يصدر 4 تكليفات للحكومة عبر «فيسبوك»

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احتفالا بالمرأة.. السيسي يصدر 4 تكليفات للحكومة عبر «فيسبوك» احتفالا بالمرأة.. السيسي يصدر 4 تكليفات للحكومة عبر «فيسبوك»

التحرير

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نشرت الصفخة الرسمية للرئيس عبد الفتاخ ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فجر اليوم، 4 تكليفات للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في إطار الاحتفالات بالمرأة المصرية، كان أبرزها اعتبار استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط المتُضمنة في هذه الاستراتيجية.

وكلف السيسي، عبر "فيسبوك"، وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تُمول من صندوق تحيا وبنك ناصر الاجتماعي بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه.

وأمر الرئيس، وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أُسر المرأة المعيلة والأُسر الأكثر احتياجا، وتوفير مبلغ ٥٠ مليون جنيه مقدمة من بنك ناصر الاجتماعي.

وأصدر تعليماته بتكليف ، باتاحة مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه لتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالعمل والمساعدة في بناء الدولة.

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التحرير

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