تعاون مصري موريتاني في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي

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قال الدكتور أيمن عمار، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، الذي يزور موريتانيا حاليا، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفقت مع الجانب الموريتاني على بنود سيستفيد منها كلا الجانبين.

وأكد عمار، في تصريحات صحفية أمس، أن المراكب المصرية سيمكنها صيد الأسماك في شواطئ موريتانيا على أن يقوم الجانب المصري بتدريب الكوادر الموريتانية الشابة في مجال الصيد البحري من خلال مكونين سيصلون موريتانيا ما سيمنح موريتانيا قيمة مضافة للمنتج السمكي الموريتاني.

وأضاف أن الجانب المصري سيساعد الأشقاء الموريتانيين في مجال التجهيز والتصدير والتصنيع من خلال دعم مصري لوصول المنتج السمكي الموريتاني لمختلف الأسواق الدولية، معتبرا أنه في مجال الاستزراع السمكي سيصل قريبا إلى موريتانيا أخصائيون مصريون لبحث سبل إنجاز مزارع سمكية في بعض المناطق الموريتانية ما يوفر البروتين الحيواني ويطور الاستزراع السمكي لاحقا.