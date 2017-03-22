مدير المؤسسة الدولية لـ "الملكة إلينا": الإسكندرية من أهم المدن ضمًا لتراث العائلات الملكية

الإسكندرية - أ ش أ:

أكد مدير المؤسسة الدولية لـ "الملكة الينا" والمسؤولة عن الحفاظ على التراث بإيطاليا، رودولفو أرمينو، أن المؤسسة حريصة على تكريم العائلات الملكية حول العالم، وأن زيارة الإسكندرية جاءت بصفتها من أهم المدن التي تضم تراثًا للعائلات الملكية.

وقال أرمينو، في تصريح على هامش زيارته للإسكندرية، إن وجود ميدان باسم الملك فيكتور عامانوئيل الثالث زوج "الملكة الينا" المؤسسة للجمعية في الإسكندرية دعاهم لزيارة المحافظة.

والتقي "أرمينو" محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وذلك لتهنئته بتوليه مهام منصبه وتكريمه بصفته المسؤول عن التراث والأماكن الأثرية في الثغر.

وأكد سلطان، خلال اللقاء، أن الإسكندرية هي العاصمة الثانية للجمهورية ومن أكثر المدن التي تضم في جنباتها العديد من المناطق التي تحمل الطابع التراثي والأثري والتي تعد مصدر جذب كبيرة للسياحة، مشيرًا إلى أن الثغر تضم عددًا كبيرًا من الأماكن التراثية التي تحمل طابع العائلات الملكية.