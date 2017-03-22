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قاسم: لا بد من دعم التصدير.. وأمريكا تساند صادراتها بـ600 مليار دولار

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قاسم: لا بد من دعم التصدير.. وأمريكا تساند صادراتها بـ600 مليار دولار قاسم: لا بد من دعم التصدير.. وأمريكا تساند صادراتها بـ600 مليار دولار

التحرير

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قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتحاد الأوروبى أحد الأسواق الرئيسية للملابس الجاهزة المصرية ولكن معدلات النمو فى هذه الأسواق في انخفاض، موضحا أن المجلس يسعى لإبرام اتفاقيات مع الصين للاستثمار فى فى تصنيع الأقمشة والمواد.

وأضاف قاسم، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC» المذاع علي شاشة «DMC»، أنه لا يوجد بلد يستطيع التصدير دون دعم الصادرات من الدولة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكة على سبيل المثال تدعم بـ600 مليار دولار سنويا.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن «تكلفة أداء الأعمال ليست فقط مرتبطة بتكلفة الخامة، بل ترتبط بالمناخ العام».

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التحرير

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