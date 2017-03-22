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فيديو.. خلاف على الهواء بسبب تشريع عقوبة عقوق الوالدين

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فيديو.. خلاف على الهواء بسبب تشريع عقوبة عقوق الوالدين فيديو.. خلاف على الهواء بسبب تشريع عقوبة عقوق الوالدين

التحرير

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وقع خلاف على الهواء بين شادية الجمل، عضو مجلس النواب، والدكتور صبرى عبادة، مستشار وزير الأوقاف، حول تشريع عقوبة عقوق الوالدين.

وأبدى عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم» رأيه، قائلًا «إن  الردع بالسجون دون معالجة المرض ذاته لن يجدى نفعا فى ردع الأبناء عن أفعالهم حيال آبائهم».

وأكد أن عقوق الوالدين جريمة لا تغتفر على النطاق الدينى ويعاقب عليها الله فى الدنيا والآخرة، لكن بتطبيق العقاب على الأبناء بالحبس ستتسع الفجوة بين الابن ووالديه عندما يخرج من السجن.

وترى النائبة البرلمانية شادية الجمل، أن الإنسان الذى فقد مروءته مع والديه ولم يعد قادر على تحملهما يجب أن يعاقب بشدة على ما يفعله من جرائم حيالهما.

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التحرير

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