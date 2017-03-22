محافظ سوهاج يزور ضابط شرطة أصيب بطلق ناري في حملة أمنية

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زار الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الملازم أول شادي علاء العاصى بمستشفى سوهاج الجامعي، والذي تعرض لحادث إطلاق نار بمدينة جرجا في أثناء تأدية عمله وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية.

ورافق محافظ الإقليم خلال الزيارة الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مصطفى مقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أ.ح عبدالرءوف عبدالله موسى المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ دعم الشعب السوهاجى وجميع قياداته للمجهودات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل أن يتمتع الجميع بالأمن والأمان والسلام في ظل المؤامرات وطيور الظلام التي تعمل ضد استقرار الدولة، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري كافة صفا واحدا خلف شرطة بلاده وقواته المسلحة وقيادته السياسية في مواجهة التحديات واستمرار التقدم للأفضل يوما بعد يوم.