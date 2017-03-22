بعثة الفريق الزمالك تعود إلى القاهرة قادمة من نيجيريا

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عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من نيجيريا عبر إثيوبيا وذلك بعد خوض الفريق لقاء العودة مع نظيره النيجيرى إينوجو رينجرز في الدور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا لعام 2017، وانتهي اللقاء بفوز الفريق النيجيري 2-1.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالقاهرة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يصعد فريق الزمالك إلي دور الـ 16 من منافسات البطولة.

تضم البعثة 35 عضوًا من بينهم 19 لاعبًا و16 عضوًا يمثلون الجهاز الفني والإداري .