فيديو| حسن حمدي: عقد صلة يحسب لطاهر.. ولو كنت رئيسا للأهلي سأوافق عليه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، أن النادي الأحمر أقوى وسيلة إعلانية تباع في مصر، مشيرًا إلى أنه اعتاد على العمل لصالح النادي بشفافية، وليس لحساب وكالة الأهرام للإعلان حينما كان رئيسًا لمجلس إدارتها.

وأوضح «حمدي»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه إذا كان الرئيس الحالي للأهلي، كان سيوافق على عرض شركة «صلة» الراعية للقلعة الحمراء حاليًا، في حالة أن كان عرضها أكبر ماديًا من عرض وكالة الأهرام، وهو ما يحسب للمجلس الحالي.

وأضاف، أن القانون في الأهلي يحتم عليه عمل مزايدة، والموافقة على العرض للأكبر ماديًا، كاشفًا أنه وقت عمله بالأهرام كان ينصحهم بعدم ترك رعاية النادي.

يذكر أن المجلس الحالي للنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، قد وقع في أكتوبر 2015، على أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية، مع شركة «صلة» السعودية، لمدة 3 سنوات مقابل 231 مليون جنيه.