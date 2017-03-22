الصحة || وفاة شاب أسواني إثر إصابته بالملاريا

سمر العشري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من محافظة أسوان، نتيجة إصابته بمرض الملاريا، حيث كان قادمًا من دولة الكونغو بتاريخ 3 مارس 2017.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه بتاريخ 16 مارس 2017 توجه المريض إلى مستشفى حميات أسوان، حيث كان يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة "اشتباه ملاريا"، وتم أخذ عينة على الفور بكارت الفحص السريع وكذلك شريحة دم، وجاءت النتيجة إيجابية للملاريا الخبيثة (PF).

وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ إجراءات عزل المريض لاتخاذ الإجراءات العلاجية رفض المريض الاستجابة للمستشفى وقام بالهرب من المستشفى، وخلال إجراءات التقصى تبين أن المريض توجه إلى قرية الحكمة حيث ذهب إلى الوحدة الصحية لأخذ خافض للحرارة.

وتابعت: أنه في يوم 17 مارس 2017 الساعة الواحدة صباحًا تردد الشاب مرة أخرى على استقبال مستشفى حميات أسوان بسيارة إسعاف يرافقه 5 من أفراد أسرته، مدعين إصابتهم بالملاريا، وبالفحص الاكلينيكى تبين عدم وجود أعراض اشتباه ملاريا بافراد أسرته، فيما رفض الشاب العزل مرة أخرى، وقام بالهروب، وقد تم إبلاغ شرطة النجدة بهذا الأمر.

وأكدت أنه بعد هروبه ساءت حالته الصحية وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى حميات ألماظة، حيث ساءت حالته، وتوفي بتاريخ اليوم 21 مارس 2017، واتخذ القطاع الوقائي بالوزارة عددًا من الإجراءات، فمن حيث التقصى الوبائي تم أخذ 113 عينة من المخالطين ومن أهالي القرية القاطن بها المريض، وتم فحصها للملاريا ووجدت نتائجها سلبية.

ومن حيث التقصى الحشرى أشارت إلى أنه تم استكشاف اليرقات وجمعها بالبؤر الموجودة بالقرية وكانت نتيجة الفحص كيوليكس ولم يتم العثور ناقل الملاريا، وتم المقاومة بموتور الرش سعة 300 لتر ورشاشات محملة على الكتف.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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