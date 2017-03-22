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بالصور || فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة ''مصر على القائمة''

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بالصور || فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة ''مصر على القائمة'' بالصور || فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة ''مصر على القائمة''

أوقفت السلطات البرازيلية 33 مسؤولاً حكوميًا عن العمل وسط مزاعم بأن بعضًا من كبرى شركات تصنيع اللحوم تبيع لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وفقًا لـ"بي بي سي".
 
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع "السلمونيلا" ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم التي تحتل نسبة 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.
 
وتحتل المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وفقًا لرسم بياني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
 
وأورد الرسم البياني أكبر 5 دول تستورد لحوم الأبقار البرازيلية المجمدة والطازجة والمبردة وفقًا وفقًا لإحصائيات عام 2016 وهي:
 
1- هونج كونج: تستورد 16.53 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
 
2- الصين: تستورد 16.17 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
 
3- مصر: تستورد 12.16 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
 
4- روسيا: 8.97 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
 
5- إيران: 8.61 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
 
وتسورد دول أخرى نسبة 37.56 % المتبقية، من إجمالي قيمة صادرات اللحوم التي وصلت إلى 4.3 مليار دولار في عام 2016.
 
ووفقًا للرسم البياني فإن صادرات الدواجن المجمدة والطازجة والمبردة التي صدرتها البرازيل عام 2016 وصل إلى 5.9 مليار دولار وتصدرت قائمة الاستيراد بسنبة 19.3 %، تلتها الصين بـ14.4 % ثمن اليابان بـ12.11 % والإمارات بـ8.03 % وأخيرًا هونج كونج بـ6.01 %، واستوردت دول أخرى النسبة الباقية وقيمتها 40 %.
 
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المصدر:مصراوي

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