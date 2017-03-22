حسن الرداد يكشف عن تكاليف زفافه من إيمى سمير غانم

سمر العشري

في حلقة موضوعها عن خصوصية الفنانين، تستضيف الإعلامية سالي شاهين النجم الشاب حسن الرداد في الحلقة المقبلة من برنامج ده كلام المذاع على فضائية dmc؛ يتحدث خلالها النجم عن انتهاك الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لخصوصية الفنانين وحياتهم الشخصية، فيما تمازحه سالي بفيضان من الأسئلة الشخصية عن علاقته بزوجته إيمي سمير غانم، والتي يرد عليها الرداد بالكشف عن تفاصيل وتكاليف حفل زفافهما أواخر العام الماضي.

ده كلام برنامج اجتماعي ترفيهي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، ويسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والقصص الإنسانية بأسلوب إيجابي ومرح يعمل على نشر التفاؤل والأمل في المجال العام من خلال عدة فقرات، إلى جانب استضافة عدد من النجوم والمشاهير للمشاركة في فقرات خفيفة والتحدث عن نجاحاتهم.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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