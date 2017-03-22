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بالصور || احذر ... هذا الملف يسرق بيانات من بريد Gmail

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بالصور || احذر ... هذا الملف يسرق بيانات من بريد Gmail بالصور || احذر ... هذا الملف يسرق بيانات من بريد Gmail

هال نصار الإثنين، 20 مارس 2017 - 13:534018 مشاهدة
عندما تصلك رسالة على بريدك الإليكتروني Gmail من شخص غريب فيجب أن تتحقق أولا إذا كانت هذه تتضمن ملف مرفق، وفي هذه الحالة لا تفتح الملف قبل أن تتحقق من هوية المرسل.
 
فقد توصل هاكرز مؤخرا لابتكار وسيلة جديدة لسرقة معلوماتك الشخصية وتصيد بيناتك، بإرسال رسالة بريد إلكتروني مرفقة بصورة لما يشبه الملفات المرفقة ولها رابط ينقلك لصفحة جديدة، مثلما أوضح توم سكوت، الكوميديان البريطاني ومقدم برامج تقنية على يوتيوب.
 
 
فبالضغط على هذا الرابط تنتقل إلى صفحة جديدة لها عنوان data:text/html، وليس رابط HTTPS المؤمَن الذي تستخدمه شركة جوجل، في هذه الصفحة يطلب منك إدخال بيانات التسجيل لدخول حسابك على البريد الإلكتروني مرة أخرى من خلال صفحة مماثلة في تصميمها لصفحة Gmail.
 
ومن خلال عملية يتم سرقة بيانات الدخول لبريدك الإلكتروني وبالتالي سرقة بينات الأخرى المسجلة عليه وإلحاق الأضرار بك، أقلها إرسال الملف نفسه لجميع جها الاتصال المسجلة على بريدك الإليكتروني.
 
المصدر:دوت

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