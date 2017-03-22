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بالفيديو || حسن حمدي يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة بورسعيد»

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بالفيديو || حسن حمدي يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة بورسعيد» بالفيديو || حسن حمدي يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة بورسعيد»

أكد حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، أن حادثة بورسعيد، كانت من أسوأ المواقف التي مرت عليه خلال تاريخه في إدارة القلعة الحمراء، مؤكداً أن الحادث كان صدمة مروعة، فبعد أن كان يتابع المباراة علم بالخبر فتحرك على الفور للنادي، وأجرى اتصالاً بالمشير طنطاوي حينها.
 
وأوضح "حمدي" للإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامج "مع شوبير" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، كونا لجنة إدارة أزمة على الفور للتعامل مع الأزمة، وقررنا أن نبحث عن حقوق الشباب الراحل، لأن لا يعوض رحيلهم سوى القصاص من مرتكبي الحادث.
 
وأوضح وزير الدفاع، تعاونا على قدر الإمكان للبحث عن حقوق الشباب الراحل، وتتبعنا الأزمة قضائيا، مشيراً إلى أنه كان هدفنا جلب حق الشهداء قانونياً، بغض النظر عن أي تعويض مادي أو معنوي.
 
وأشار إلى أن المستشار رجائي عطية كان له دور كبير في الوصول لحقوق هؤلاء الشهداء، مضيفًا بأننا اتخذنا 5 قرارات مهمة في كارثة ملعب بورسعيد للحفاظ على حقوقنا.

 

 
المصدر:صدي البلد 

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