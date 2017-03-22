بالفيديو || داعية إسلامي : لا يحق لوالد الزوجة التنازل عن مؤخر صداق ابنته

سمر العشري

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه ليس لوالد الزوجة الحق في العفو أو التنازل عن المهر أو مؤخر صداق ابنته، لأنه حقها الشرعي والقانوني خالص لها، مشيرًا إلى أنه من المحزن في هذا العصر الذي نعيشه أن الزوجة تخدم وترعى وتربي في بيت زوجها وفي لحظة غضب من زوجها يقوم بطلاقها وتستنجد الزوجة بكل الوسائل لكي تحصل على حقها وهذا نوع من الظلم المنتشر في الآونة الأخيرة.

وأوضح "عبد المعز" في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن كل هذا الظلم للزوجة لا يرضي الله عز وجل، مستدلاً بقول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، منوها بأن هذه الآية الكريمة تدل على أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة حقها في زوجها وهو المهر ولا يجوز الاعتداء عليه، وأكد أن تصرفات المسلمين في هذا العصر غير مقبولة والإسلام بريء من تلك التصرفات من ظلم للنساء واغتصاب حقوقهن.

المصدر:الصدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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