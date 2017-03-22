أحدهما لم يحضر جنازتها.. محافظا الشرقية السابقان يتحدثان عن والدتيهما

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«الأم مدرسة».. تلك المقولة اجتمع الناس دون تفرق، وتوحدت آراؤهم المؤيدة لها، إذ مهما يبلغ الإنسان من مكانة أو تبوء مناصب لا ينسى أنه تربى فى كنف سيدة كانت شاهدة على مراحل عمره المختلفة.

"التحرير" تستعرض دور الأم فى حياة محافظين سابقين لمحافظة الشرقية في السطور التالية.

عبدالسلام: «بتصل بيها كل يوم»

"رضا عبدالسلام صنيعة أمه"، بهذه الكلمات بدأ محافظ الشرقية السابق الدكتور رضا عبدالسلام حديثه لـ"التحرير" عن فضل والدته عليه.

وبدأ عبد السلام، الذي يشغل حاليا منصب وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، سرد تفاصيل حياته فى كنف تلك السيدة التى ربت 3 أبناء وبنت، وأصبح أحدهم أستاذا للطاقة النووية بجامعة المنصورة والآخر يقوم على رعاية الأرض متمسكًا بأصوله الريفية.

وقال عبدالسلام: "نشأت وسط أسرة البسيطة في قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ورحل الوالد عنا إلى جوار ربه ولم أزل فى سن مبكرة، فظلت أمي قائمة على تربيتي أنا وإخوتي، على الخلق والقيم رغم بساطة وتواضع المستوى التعليمى أو الفكرى كأى سيدة ريفية فى الماضى، فكانت تحرص دائمًا على توفير المناخ اللازم للمذاكرة، وتضحى بكل غالٍ من أجل استكمال أبنائها لدراستهم وتفوقهم".

وعن عقابه، أكد عبدالسلام أنه لا يذكر أن والدته عاقبته ذات مرة أو عاقبت أحد إخوته، فكانت تحرص كل الحرص على التوجيه والإرشاد بعيدة كل البعد عن استخدام العنف أو الضرب أو حتى الخصام، ولكنها كانت دائمًا ما تقوِّمهم إذا ما حادوا عن الطريق الصحيح، كأن تنمى لديهم أحلامًا تأمل دائمًا فى أن يصلوا إليها، وتركت كل تلك الأساليب العنيفة، لافتًا إلى أن والده هو من كان يقوم بتعنيفه بعض الشيء إذا ما ارتكب خطأ ما، كأن يقوم بالهروب من الكُتَّاب، ويصر والده على حفظه للقرآن الكريم ليصل الأمر إلى المجيء بالمشايخ إلى المنزل لتحفيظه وإخوته القرآن.

وأضاف عبدالسلام أنه دائمًا ما يحرص على الاحتفال بعيد الأم مع والدته دون غياب عنها منذ أن عرف الإنفاق وقت أن عُيِّن معيدًا بكلية الحقوق، الأمر الذى يمتد إلى نحو 20 عامًا، لم يتخلف فى عام منها عن شراء قطع القماش والملابس لوالدته، التى تفضل الهدية القماش، فيقوم عادة برفقة زوجته بشراء هدية عيد الأم لوالدته ولأخته التى يعتبرها أمًا ثانية له، وقد كان ذلك فى هذا العام إذ قام الأسبوع الماضى بشراء هدية أمه التى أسعدتها كثيرًا لما لمسته من وفاء وتقدير، وتابع أنه رغم انشغاله فى عام توليه منصب محافظ الشرقية حرص على إيفاد زوجته بالهدية إلى أمه، وقدم اعتذاره عن الحضور «معلش يا أمى ابنك بقا مسئول»، لكنه عاد وأكد أنه وبعد عودته إلى المنصورة يحرص يوميًا على زيارة والدته فى القرية أو على الأقل التحدث إليها عبر الهاتف لفترات طويلة ليطمئن على أحوالها.

وعن محطاته العملية، قال عبدالسلام إن أمه لم تتدخل مطلقًا للتأثير عليه فى اختيار مستقبله، وقت أن سقط بين خيارى الالتحاق بالسلك القضائى أو التدريس بالجامعة، لكنه هو من اختار التدريس بالجامعة بعد أن منحته أمه حرية الاختيار والمفاضلة بينهما.

أما عن تعيينه محافظًا للشرقية فأوضح أن أمه كانت سعيدة بالمنصب الذى تولاه نجلها لكن سعادتها كانت ممزوجة بشيء من الخوف عليه من تلك الأعباء والمسئوليات، وزاد خوفها بعد الهجوم الذى تعرض إليه بعد قيامه بحملة الإزالات لتلك المخالفات الكائنة على المجرى المائى لبحر مويس بالزقازيق، وكانت دعواتها التى لا تنقطع «ربنا يخرجك من الهم اللى وقعت فيه»، كما توجهت إلى مكة لأداء المناسك وقت أن كان محافظًا للشرقية، وهناك تضرعت إلى الله أن يترك منصبه، وبالفعل تحققت دعوتها فتم إعفاؤه من منصب المحافظ قبل عودتها من الأراضى المقدسة بيوم واحد.

عبدالعزيز: «كان نفسي تبقى معي»

أما الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية الأسبق، فقد بدأ حديثه لـ«التحرير» بشيء من الحزن الذى بدا مسيطرًا على نبرة صوته، بعدما تذكر نبأ وفاة والدته، فقد رحلت عن الدنيا وقت أن كان طالبا لم يتجاوز الخمسة عشر عامًا من عمره.

وقال عبدالعزيز إن الأم هى المدرسة الذى تربى فيها فترات طفولته، فكان يستمد منها كل القيم والحب والمودة، فعكفت على تربية 5 من الأبناء واثنتين من البنات، جميعهم من المعلمين والأساتذة، تربوا على القيم والأخلاق.

وأضاف عبدالعزيز أن عيد الأم بالنسبة له يمثل ذكرى مؤلمة فلا يمر عليه اليوم سهلا، وإنما يمر بذكريات أليمة حين يتذكر رحيل أمه، إلا أن عاد وأكد أنه ذكراها كانت ولم تزل بمثابة الوقود الذى يحركه إلى الأمام، وإلى تحقيق نجاح لم يدرك طعمه كاملا دون أمه، فقد كان يتمنى أن تشاركه لحظات نجاحه ولحظات تعبير الناس له عن مودتهم ومحبتهم.

وتابع أنه رغم حداثة سنه وقتها، إلا أنه لا تزال عالقة بذهنه تلك الدعوة التى لم تنقطع أبدًا عن لسانها «ربنا يحبب فيك خلقه»، فقد كان يلقى السمع إليها أثناء صلاة الفجر فيسمع منها أطيب الدعوات الخالصة له ولإخوته، ولعل ذلك سببًا وراء نجاحه هو وإخوته فى مجال الحياة العلمية والعملية.

وعن عقابه، قال عبدالعزيز إنه لم يذكر أن امتدت يدها عليه فى يوم من الأيام، كما لم يعلُ صوتها غضبًا منه، فقد كان هادئ الطباع مستكينًا للحياة ولدروسه دون اللعب أو اللهو أو الوقوع فى مشكلات مع هذا وذاك، فعمل ذلك على خلق التناغم بينهما، ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع فى ذات يوم أن يتولى منصب المحافظ كما لم يكن يرغبه، ولكن أحدًا لا يستطيع أن ينكر كونه نجاحًا، كان يتمنى أن تشاركه أمه فيه، وأن تكون إلى جواره وقت تلقيه ذلك الخبر، كما لم يزل على عهده بتمنى وجودها إلى جواره فى كل لحظاته السعيدة أو الحزينة للشد من أزره ومعاونته على المضى فى تلك الحياة، بحبها الذى يحركه دائمًا إلى النجاح، وأكد على أنه يؤمن تمام الإيمان بمقولة «المدنية المزيفة قتلت كل معانى الحب ولم يبق غير حب الأم الذى لا تخالطه المصالح».

وبمزيد من الحزن الذى خيم على صوت المحافظ الأسبق، روى أكثر التفاصيل مرارة مع أمه، حين فارقت الحياة وهو لم يزل صغيرًا، فاضطر والده وأقاربه إلى إخفاء نبأ وفاتها عنه ولم يتم إبلاغه إلا بعد 3 أيام من الوفاة، فظلت تلك اللحظة عالقة بذهنه، كما أثر فى نفسه تغيبه عن مشهد والدته الجنائزى فى طريقها إلى الحياة الأخرى، وظلت تلك بمثابة الصدمة التى تتجدد فى كل مرة يتذكرها، ولعل ذلك كان سببًا وراء اهتمامه بدار الأيتام وقت أن كان محافظًا للشرقية، لإحساسه الدائم بمرارة فراق الأم.