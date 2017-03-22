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«المستوردين»: اللجوء للدعم النقدي يحد من إهدار المال العام

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«المستوردين»: اللجوء للدعم النقدي يحد من إهدار المال العام «المستوردين»: اللجوء للدعم النقدي يحد من إهدار المال العام

التحرير

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طالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، الدولة مجددًا التحول التدريجي إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسرب الدعم للجهات غير الرسمية والشرعية، موضحًا أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال الطائلة والتي تضغط على ميزانية الدولة لا تذهب للمستحقين.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي 360»، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة «القاهرة والناس»، أنه يجب اللجوء للدعم النقدي بجانب تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والتجار من أجل الحفاظ على السعر والتصدي لمشكلات رفع الأسعار التي تنتج عن جشع التجار.

وأشار إلى أن تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون له نتائج مثمرة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى الأسر الحاصلة على الدعم بشكل خاص.

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التحرير

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