أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خبير: فكرة طرح الصكوك لا تختلف عن «مشروع الإخوان» إلا في المسمى فقط

Google+ Print
خبير: فكرة طرح الصكوك لا تختلف عن «مشروع الإخوان» إلا في المسمى فقط خبير: فكرة طرح الصكوك لا تختلف عن «مشروع الإخوان» إلا في المسمى فقط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن دخول مستثمرون أجانب باستثمار غير مباشر في صورة أذون الخزانة أو سندات الخزانة يعد «أمرًا خطيرًا جدًا»، لأن المستثمر من الممكن أن يطلب استرداد قيمة السندات في أي وقت يحدده.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن المستثمر يتنازل عن الدولار بالفائدة الضعيفة العالمية 2%، ويقوم بتحويله للجنيه المصري ويتحصل على فائدة 19%.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن فكرة عرض الصكوك والسندات لا تختلف كثيرًا عن «الصكوك الإسلامية» التي طرحتها الإخوان، منوها أن المسمى فقط هو الذي اختلف، فبدلا من كلمة الصكوك الإسلامية أصبحت تحت اسم «صكوك فقط».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"