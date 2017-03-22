خبير: فكرة طرح الصكوك لا تختلف عن «مشروع الإخوان» إلا في المسمى فقط

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قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن دخول مستثمرون أجانب باستثمار غير مباشر في صورة أذون الخزانة أو سندات الخزانة يعد «أمرًا خطيرًا جدًا»، لأن المستثمر من الممكن أن يطلب استرداد قيمة السندات في أي وقت يحدده.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن المستثمر يتنازل عن الدولار بالفائدة الضعيفة العالمية 2%، ويقوم بتحويله للجنيه المصري ويتحصل على فائدة 19%.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن فكرة عرض الصكوك والسندات لا تختلف كثيرًا عن «الصكوك الإسلامية» التي طرحتها الإخوان، منوها أن المسمى فقط هو الذي اختلف، فبدلا من كلمة الصكوك الإسلامية أصبحت تحت اسم «صكوك فقط».