الأرصاد || عاصفة ترابية شديدة على معظم الأنحاء اليوم

سمر العشري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض الأماكن.

وأوضح خبراء الأرصاد إلى أن مصر تشهد انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، والطقس معتدل على أغلب الأنحاء نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 14 23

مطروح 12 21

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 26

العريش 11 21

نخل 7 24

طابا 9 24

الطور 15 26

مرسى علم 18 25

الغردقة 16 27

شرم الشيخ 17 26

رفح 10 20

كاترين 7 18

سيوة 15 25

المنيا 9 29

الفيوم 10 29

رأس سدر 13 27

أبو سمبل 13 30

وسط الدلتا 15 25

أسيوط 10 29

سوهاج 12 29

الأقصر 14 29

أسوان 13 30

شلاتين 19 29

حلايب 21 26

الوادي الجديد 11 28

قنا 14 28

نويبع 15 25

السلوم 12 21

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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