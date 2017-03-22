فيديو.. سائق لـ«معتز عبد الفتاح»: معظمنا «بيحشش» وبيستغل في الأجرة

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ناقش الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ملف «سائقو الميكروباصات ظالمين أم مظلومون؟»، وتحدث أحد السائقين في موقف السلام بالسيدة عائشة، مؤكدا أن بعض السائقين يستغلون المواطنين في وقت الازدحام ويرفعون سعر الأجرة.

وأضاف السائق، خلال برنامج «حلقة الوصل» على قناة «أون لايف»، أنه يجب على السائق مراعاة الطريق للمواطنين وكذلك أماكن تخزينهم في الموقف بطريقة منظمة، مستطردًا: «السائقين اللي بيستغلوا ظروف الناس ويرفعوا الأجرة كتير ومغطين على الحلو».

وتابع: «معظم السواقين بتحشش، بس أنا بشغل قران عشان أخد حسنات كتير، ولازم يكون هناك رقابة».