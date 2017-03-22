بهاء الشاطر.. الرجل الثاني الذي يدير إمبراطورية نائب المرشد السابق

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إن غاب كبيرهم فله ذراع تدير مهامه.. وصف ينطبق بالتمام على بهاء الشاطر، أحد أبرز أشقاء المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان السابق؛ هو الذراع الأيمن للأخير وكاتم أسرار العائلة، والمكلف بإدارة كافة المشروعات الاقتصادية الخاصة بـ«آل الشاطر».

أدار "بهاء" معارض السلع المعمرة بنقابة المهندسين، والتي انطلقت منها الإمبراطورية الاقتصادية للشاطر وحسن مالك، فيما بعد، وتبين أيضا تسجيل بعض الشركات باسمه شقيق نائب مرشد الجماعة، تحايلا على نظام مبارك، كما هو الحال فى الشركة الدولية لنظم الحاسبات الدولية "المستقبل" المملوكة لمالك والشاطر والمسجلة باسم بهاء الشاطر.

جدير بالذكر أن النيابة العامة، أًصدرت قرارًا، أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل بهاء الشاطر شقيق القيادي الإخواني خيرت الشاطر، فى قضية تمويل الكيانات الإرهابية، بضمان محل إقامته.

وأنكر شقيق نائب المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، وزراعه الأيمن، خلال التحقيقات، التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن أجهزة الأمن ترصد تحركاته بشكل دائم

وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع 73 من المدرجين على قائمة الإرهابيين والمتهمين بتمويل جماعة الإخوان، وذلك في القضية رقم 536 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا.

وأدرجت محكمة جنايات شمال القاهرة، في وقت سابق، ضمن نفس القضية، أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب منهم قيادات بجماعة الإخوان وشخصيات عامة، كان أبرزها محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق.