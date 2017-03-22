أهالي قرية «عروس بنها» يحاصرون منازل المتهمين بالقتل

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شهدت قرية كفر الجزار ببنها تظاهرات حاشدة وسط تواجد امنى مكثف من عناصر الشرطة وقوات الأمن المركزى حيث

حاصر العشرات من أهالى قرية قرية كفر الجزار ببنها في القليوبية منزلي المتهمين بقتل الطالبة تقى ناجى، مرددين هتافات المطالبة بالقصاص والإعدام للقاتل وشريكه فى الجريمة.

ونشرت أجهزة الأمن عناصرها بمحيط المنزلين اللذين يقعان فى منطقة واحدة تحسبا لوقوع اى تداعيات أو اشتباكات بين الطرفين.

كانت مباحث القليوبية تمكنت من القبض على المتهمين فى واقعة مقتل “تقى ناجي”، المعروفة إعلاميا بـ”عروس بنها”، قبل زفافها بأسبوع، وتبين أن القاتل جار المجني عليها وهو طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية وزميله بنفس المدرسة، وأنهما خططا للجريمة البشعة منذ فترة لسرقة أسرة الفتاة اعتقادا منهما بوجود مبالغ طائلة ومصوغات ذهبية خاصة بالعروس قبل الزفاف.

وألقت قوات الأمن القبض على حسان صلاح م ح وأحمد ح ق، طالبين في المدرسة الثانوية الزراعية، خلال محاولتهما بيع هاتف من مسروقات الفتاة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا انشغال أسرة العروس بتجهيز ونقل "عفش العروسة" إلى منزل الزوج قبل الزفاف " قرية كفر الجزار ببنها"، واعتقدا أن الشقة خالية من أي فرد فتوجها إلى الشقة بعد مغادرة أسرة العروس للمنزل وطرقا باب الشقة للتأكد من عدم وجود أحد عدة مرات لكنهما فوجئا بالعروس تفتح لهما باب الشقة وسألت أحدهما عن سبب مجيئه "عاوز إيه ياحسان " فدفعها بقوة هو زميله المتهم الآخر وأغلقا باب الشقة وكتما أنفاسها في البداية لكنها قاومتهما وإنهالا عليها بعدة طعنات نافذة بطريقة جنونية.