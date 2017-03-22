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فيديو.. السادات يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2018

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فيديو.. السادات يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2018 فيديو.. السادات يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2018

التحرير

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قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إنه خلال الفترة الماضية تلقى رسائل من فئات عديدة في المجتمع تطالبه بالتفكير في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2018، مشيرًا إلى أن الأمر محل دراسة ولم يحسم قراره بعد.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن الترشح لانتخابات الرئاسة «شيء مش سهل»، لأن المشهد العام يتطلب استعدادا نفسيا، منوها أن مناقشة أمر ترشحه بالانتخابات «سابقة لأوانها». 

وأكد أن الترشح للانتخابات يحتاج برنامج رئاسي طموح، بالإضافة إلى أن قرار خوض تجربة الانتخابات أمر يحتاج لدراسة، موضحًا أنه لن يشارك في الانتخابات ليكون مجرد «مرشح رئاسة».

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التحرير

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