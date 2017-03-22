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حسن حمدي: المايسترو لم يكن ديكتاتورا.. وتعلمت منه سياسة رأي الأغلبية

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حسن حمدي: المايسترو لم يكن ديكتاتورا.. وتعلمت منه سياسة رأي الأغلبية حسن حمدي: المايسترو لم يكن ديكتاتورا.. وتعلمت منه سياسة رأي الأغلبية

التحرير

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قال المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، إن سياسته في إدارة النادي كانت تعتمد على  القرارات الجماعية داخل المجلس، مؤكدًا أنه كان يأخذ بقرار الأغلبية، كاشفًا عن اتخاذه بعض القرارات الفردية في بعض المواقف.

وأضاف «حمدي»، خلال لقاءه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن صالح سليم، الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، كان ديمقراطيًا، مبديًا تعجبه من انطباع البعض عنه أنه كان «ديكتاتورًا»، مشيرًا إلى أنه لم يكن مختلطًا بشكل كبير بأعضاء النادي، وهو ما قد يكون السبب في هذا الانطباع الخاطيء عنه.

وتابع، أن «المايسترو» كان يختار رأى الأغلبية عند وجود خلاف داخل المجلس، موضحًا أنه كان يغضب حينما يختلف معه المجلس، ويترك الاجتماع أحيانًا لكنه كان يختار الرأي الغالب.

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التحرير

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