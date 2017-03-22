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أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 مارس في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 مارس في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 مارس في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٩٧١ ٥٩.٣٢٤٣ 03/22 12:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٤١ 03/22 12:30 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٧ 03/22 12:30 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/22 12:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/22 12:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/22 12:30 ص
دينار أردني ٢٥.٣٧ ٢٥.٥١٦١ 03/22 12:30 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢١٥٦ ٢٢.٥٤٣١ 03/22 12:30 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٥٢ ٢.٦٢٨٩ 03/22 12:30 ص
كرون نرويجي ٢.١١٩٢ ٢.١٤٤٣ 03/22 12:30 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٦٩ ٢.٠٦٠٥ 03/22 12:30 ص
يورو ١٩.٢٩٦ ١٩.٥٤٥٥ 03/22 12:30 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/22 12:30 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٩٦٤ ١٨.١٨٣٧ 03/22 12:30 ص
ين ياباني ١٥.٩٤٩ ١٦.١١٢٤ 03/22 12:30 ص
دولار استرالي ١٣.٨٦ ١٣.٩٩٧ 03/22 12:30 ص
دولار كندي ١٣.٤٦٩ ١٣.٥٧٧٧ 03/22 12:30 ص

المصدر:365 

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