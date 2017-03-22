النائب العام المجري يصل القاهرة لبحث دعم التعاون

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، النائب العام المجري، قادمًا على رأس وفد قضائي من بودابست، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون. وكان في استقباله بالمطار المستشار نبيل صادق النائب العام.

ووقعت مصر قبل عامين مذكرة تفاهم مع المجر لتفعيل التعاون القضائي والقانون المشترك، وإنشاء لجنة تيسير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي.

وتضمنت مذكرة التفاهم سُبل الاستفادة من التجربة المجرية في مجال ميكنة وتطوير إدارة المحاكم، وطرق تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني.