ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2017

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24 .

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

السعر العالمي : 1,232.84 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 714 عيار 22 655 عيار 21 625 عيار 18 536 عيار 14 417 عيار 12 357 الاونصة 22,214 الجنيه الذهب 5,000 الكيلو 714,286

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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