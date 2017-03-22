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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2017

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2017 ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2017

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,232.84 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 714
عيار 22 655
عيار 21 625
عيار 18 536
عيار 14 417
عيار 12 357
الاونصة 22,214
الجنيه الذهب 5,000
الكيلو 714,286

المصدر:365 

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