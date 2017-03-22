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الأم المثالية بالمنيا: تكريم السيسي عوضني كفاح 27 سنة

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الأم المثالية بالمنيا: تكريم السيسي عوضني كفاح 27 سنة الأم المثالية بالمنيا: تكريم السيسي عوضني كفاح 27 سنة

التحرير

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حالة من الفرحة العارمة، سيطرت على السيدة عائشة أحمد عثمان، ابنة قرية صفط أبو جرج، التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، وذلك فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

"تكريم عوضني كفاح 27 سنة"، بهذه الكلمات، أشارت الأم المثالية بالمحافظة، إلى سعادتها بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكريمها على قصة كفاحها، وتربية نجليها عمار، وسارة، حتى تخرجا من كلية التجارة، بعد أن توفي زوجها، بمعاش شهري قدره 81 جنيهًا، خاصة وأنه لم تمر سنوات طويلة على عمله مدرسا بالتربية والتعليم.

وأوضحت الأم المثالية، أنه وبسبب عدم تلبية متطلبات المعيشة بمعاش زوجها، لجأت للعمل من خلال التجارة في العديد من الأشياء، حتى يتفرغ نجلاها للدراسة فقط، وتمكنا من الالتحاق بكية التجارة والتخرج منها، وعمل عمار بأحد الوظائف، وزوج سارة.

وأضافت السيدة عائشة، أنها تشعر بسعادة بالغة، خاصة بعد أن أدت رسالتها على أكمل وجه، والعمل على تعليم أبنائها وزواج نجلتها، وعمل ابنها الأكبر.

وقال عمار محمد ربيع، نجل السيدة عائشة، إنه كان على ثقة كبيرة من فوز والدتها بلقب الأم المثالية، وأنه قرر هو وشقيقته سارة التقديم لوالدتهما بمسابقة الأم المثالية، بإدارة التضامن الاجتماعي بالمركز، بسرد قصة كفاحها، لتكون أكبر هدية لها في عيد الأم هذا العام.

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التحرير

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