الخارجية: السجال بين المصريين والسودانيين على مواقع التواصل «مقلق»

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علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على الخلافات بين القاهرة والخرطوم، بعد تصريحات وزير الإعلام السوداني وهجومه على مصر، موضحًا أنه من المؤسف والمقلق للغاية أن يتم الوقوع في سجال على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذلك وسائل الإعلام.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي 360»، على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي أحمد سالم، أن وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، قام باتصال هاتفي مع نظيرة السوداني للتأكيد أن التصعيد غير مرغوب فيه وتحديد حل للخروج من الأزمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الإعلام سلطة مستقلة كما أن مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها يعبر عن رأي أشخاصها فقط، وما يحدث عليها لا يعبر بأي شكل من الأشكال بموقف الدولتين ومواقف الشعبين.