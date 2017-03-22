«النقل البحري»: الخطوط الملاحية تحاول «اللعب» للحصول على تخفيضات

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قال محمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للنقل البحري، إنه منذ 1992 لم تتحرك أسعار الخدمات الملاحية التي تقدم للسفن، وأنه من الطبيعي تحريك الأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف شحاتة، في مداخلة لبرنامج "المصري أفندي 360" على قناة "القاهرة والناس"، "معظم الخطوط الملاحية لا تأخذ منا خدمات ملاحية"، مشيرًا إلى أن "مصر لا تقدم أي خدمات ملاحية للسفن لكي تنسحب الشركات من قناة السويس؛ اعتراضًا على رفع الأسعار".

وتابع أن "الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزير النقل يحاولان حل المشكلة مع الشركات المنسحبة من القناة، لأنهم يستغلون الموضوع للضغط إعلاميًا على الدولة، لكي يحصلوا على تخفيضات في عمليات النقل عن طريق قناة السويس".

وأكد أن "مصر تعمل على الإصلاح الاقتصادي حاليًا، ولذلك لا عيب عندما نرفع أسعار الخدمات الملاحية"، مؤكدًا أن "الخطوط الملاحية تلعب لكي تحصل على تخفيضات في عمليات النقل عبر قناة السويس".