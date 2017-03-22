أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«النقل البحري»: الخطوط الملاحية تحاول «اللعب» للحصول على تخفيضات

Google+ Print
«النقل البحري»: الخطوط الملاحية تحاول «اللعب» للحصول على تخفيضات «النقل البحري»: الخطوط الملاحية تحاول «اللعب» للحصول على تخفيضات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للنقل البحري، إنه منذ 1992 لم تتحرك الخدمات الملاحية التي تقدم للسفن، وأنه من الطبيعي تحريك الأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف شحاتة، في مداخلة لبرنامج "المصري أفندي 360" على قناة "القاهرة والناس"، "معظم الخطوط الملاحية لا تأخذ منا خدمات ملاحية"، مشيرًا إلى أن " لا تقدم أي خدمات ملاحية للسفن لكي تنسحب الشركات من قناة السويس؛ اعتراضًا على رفع الأسعار".

وتابع أن "الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزير النقل يحاولان حل المشكلة مع الشركات المنسحبة من القناة، لأنهم يستغلون الموضوع للضغط إعلاميًا على الدولة، لكي يحصلوا على تخفيضات في عمليات النقل عن طريق قناة السويس".

وأكد أن "مصر تعمل على الإصلاح الاقتصادي حاليًا، ولذلك لا عيب عندما نرفع أسعار الخدمات الملاحية"، مؤكدًا أن "الخطوط الملاحية تلعب لكي تحصل على تخفيضات في عمليات النقل عبر قناة السويس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج