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في عام المرأة.. رحلتان لـ "مصر للطيران" ممنوعتان على الطيارين الرجال

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في عام المرأة.. رحلتان لـ "مصر للطيران" ممنوعتان على الطيارين الرجال في عام المرأة.. رحلتان لـ "مصر للطيران" ممنوعتان على الطيارين الرجال

مصراوي Masrawy

طائرة تابعة لمصر للطيران

كتب - طه عبيد:
تشارك شركة " للطيران" في احتفالات عام المرأة، برحلتين طاقمها من السيدات فقط، وذلك لأول مرة وبهدف إثبات قدرة المرأة المصرية على تبوء كل المواقع.

كشف ذلك مصدر مسؤول بالشركة، أضاف أن الطائرة الأولى المشاركة في الاحتفال من طراز "إيرباص ٣٣٠"، متجهة إلى أبوظبي، تحت قيادة الكابتن حسناء تيمور التي كرمها الرئيس نموذجًا للمرأة المتفوقة.

فيما تقود الطائرة الثانية من طراز "بوينج ٧٣٧"، وفق المصدر، الكابتن هبة درويش، متجهة إلى الكويت.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام.

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