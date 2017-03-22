في عام المرأة.. رحلتان لـ "مصر للطيران" ممنوعتان على الطيارين الرجال

كتب - طه عبيد:

تشارك شركة "مصر للطيران" في احتفالات عام المرأة، برحلتين طاقمها من السيدات فقط، وذلك لأول مرة وبهدف إثبات قدرة المرأة المصرية على تبوء كل المواقع.

كشف ذلك مصدر مسؤول بالشركة، أضاف أن الطائرة الأولى المشاركة في الاحتفال من طراز "إيرباص ٣٣٠"، متجهة إلى أبوظبي، تحت قيادة الكابتن حسناء تيمور التي كرمها الرئيس السيسي نموذجًا للمرأة المتفوقة.

فيما تقود الطائرة الثانية من طراز "بوينج ٧٣٧"، وفق المصدر، الكابتن هبة درويش، متجهة إلى الكويت.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام.