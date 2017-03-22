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فيديو| حسن حمدي يكشف كواليس خلافه مع «صالح سليم» وغضب الأخير منه

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فيديو| حسن حمدي يكشف كواليس خلافه مع «صالح سليم» وغضب الأخير منه فيديو| حسن حمدي يكشف كواليس خلافه مع «صالح سليم» وغضب الأخير منه

التحرير

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كشف المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، عن الخلاف بينه وبين صالح سليم، أسطورة القلعة الحمراء، بعد قراره بتغيير الجهاز الفني الذي كان يضم طارق سليم مديرًا للكرة حينها.

وأضاف «حمدي»، خلال لقاءه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن صالح سليم منحه تفويضًا للإشراف على الكرة أثناء وجوده خارج ، ووجد أن تغيير الجهاز الفني كان الحل الأمثل للمشكلة القائمة بين عبد العزيز عبد الشافي، وطارق سليم.

وتابع، أن المايستر غضب منه وقتها، لكنه برر له الموقف بأنه تعلم منه إعلاء مصلحة النادي فوق كافة الأمور، مشيرًا إلى أن صالح سليم لم يرحل وبينهما خلاف شخصي كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن طارق سليم شاركه بعد ذلك في ادارة لجنة الكرة.

 

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التحرير

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