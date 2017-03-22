أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الخارجية": سجال المصريين والسودانيين على مواقع التواصل "مؤسف ومقلق"

Google+ Print
"الخارجية": سجال المصريين والسودانيين على مواقع التواصل "مؤسف ومقلق" "الخارجية": سجال المصريين والسودانيين على مواقع التواصل "مؤسف ومقلق"

مصراوي Masrawy

موزة خلال زيارتها أهرامات السودان

القاهرة - مصراوي:
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ما ينشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن الأزمة بين والسودان في أعقاب تصريحات وزير الإعلام السوادني، لا يعبر عن مواقف الدولتين.

اقرأ أيضًا- مصر والسودان تاريخ من الأزمات.. و''موزة والأهرامات'' أحدث الحلقات

جاء ذلك في أول تعليق للخارجية على السجال الدائر بين المصريين والسودانيين بشأن تصريحات الوزير المتحدث باسم السودانية، أحمد بلال عثمان، الذي زعم أن السودانيين حكموا مصر، وأضاف أن بلاده ستوضح للعالم أن الأهرامات السودانية أقدم من المصرية.

وتزامنت تصريحات عثمان مع زيارة اختتمتها الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير دولة قطر، إلى الأراضي السودانية، اختتمتها بتدوينة على تويتر: "السودان أم الدنيا"، ما أثار مشاعر رافضي تصريحات الوزير.

اقرأ أيضًا- بعد الأزمة بين القاهرة والخرطوم.. هذه هي الفروق بين أهرام مصر وأهرام السودان

وفيما وصف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي 360" المذاع على قناة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، تناول تلك التصريحات إعلاميًا وعبر مواقع التواصل بالأمر "المؤسف والمقلق"، أشار إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سامح شكري بنظيره السوداني، أبلغه خلاله إن هذا السجال والتصعيد غير مرغوب فيه ويجب تحديد حد للخروج من هذه الأزمة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات