"الخارجية": سجال المصريين والسودانيين على مواقع التواصل "مؤسف ومقلق"

القاهرة - مصراوي:

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ما ينشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن الأزمة بين مصر والسودان في أعقاب تصريحات وزير الإعلام السوادني، لا يعبر عن مواقف الدولتين.

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جاء ذلك في أول تعليق للخارجية على السجال الدائر بين المصريين والسودانيين بشأن تصريحات الوزير المتحدث باسم الحكومة السودانية، أحمد بلال عثمان، الذي زعم أن السودانيين حكموا مصر، وأضاف أن بلاده ستوضح للعالم أن الأهرامات السودانية أقدم من المصرية.

وتزامنت تصريحات عثمان مع زيارة اختتمتها الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير دولة قطر، إلى الأراضي السودانية، اختتمتها بتدوينة على تويتر: "السودان أم الدنيا"، ما أثار مشاعر رافضي تصريحات الوزير.

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وفيما وصف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي 360" المذاع على قناة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، تناول تلك التصريحات إعلاميًا وعبر مواقع التواصل بالأمر "المؤسف والمقلق"، أشار إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سامح شكري بنظيره السوداني، أبلغه خلاله إن هذا السجال والتصعيد غير مرغوب فيه ويجب تحديد حد للخروج من هذه الأزمة.