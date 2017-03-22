10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا بعد الاستفتاء، وتحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن دور مهم يمكن أن تلعبه روسيا بين دمشق وتل أبيب، ودعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أسرع وقت ممكن، وألمح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى أن العلاقات على جانبي الأطلسي تزداد قوة.

1- أردوغان: تركيا قد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا

أردوغان (يسارًا) وأمير الكويت (يميناً) أثناء زيارة الأخيرة إلى أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، لن تسمح أنقرة للأوروبيين المقيمين في تركيا بممارسة "أعمال تجسس"، وقد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا حيث لن تكون تركيا حينها مهددة بعضوية الاتحاد الأوروبي.

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2- الأسد: روسيا يمكنها 'لعب دور مهم بين سوريا وإسرائيل

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية (أ ف ب)

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بإمكان روسيا أن تلعب دورًا مهمًا بين سوريا وإسرائيل، بعد إطلاق صواريخ سورية على طائرات إسرائيلية.

وقال الرئيس السوري في مقابلة مع صحفيين روس: "أعتقد أنه يمكن لروسيا أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد".

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3- الرئيس الصيني: يجب تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في أسرع وقت

الرئيس الصيني شي جينبينج (أ ف ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينج، إلى تحقيق السلام بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة في أسرع وقت، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقوم بزيارة للصين.

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4- وزير النقل التركي: طلبنا استثنائنا من ''حظر الإلكترونيات الأمريكي''

وزير النقل التركي أحمد أرسلان - أرشيفية

أعلن وزير النقل التركي اأحمد أرسلان أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة استثناء خطوطها الجوية الوطنية من الحظر الذي فرضته على كل الأجهزة الالكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير.

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5- رئيس الوزراء العراقي: تلقينا تأكيدات من ترامب بمزيد من الدعم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الامريكي دونالد ترامب 20 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي على أنه تلقى تأكيدات خلال المباحثات مع الرئيس الأمريكي وفريق إدارته على زيادة الدعم الأمريكي مع تواصل حملة بلاده ضد تنظيم "داعش".

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6- مسؤول أوروبي: تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي

مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان (أ ف ب)

قال مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان إن المسار الذي تتخذه تركيا بات يبعدها عن الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر".

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7- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لا ننوي نفي أو تأكيد زيارة تيليرسون لموسكو

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - أرشيفية (أ ف ب)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو في الوقت الحالي لا تنوي نفي، أو تأكيد المعلومات عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، لروسيا في أبريل المقبل.

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8- المفوض الأوروبي للهجرة: الاتفاق ''الأوروبي - التركي'' لا يزال ساري

المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس - أرشيفية



أعلن المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، أن الاتفاق الخاص بالحد من الهجرة غير الشرعية الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا لا يزال ساري المفعول بشكل كامل رغم تهديدات أنقرة بإلغائه.

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9- نائب رئيس الوزراء التركي: لن تسمح بوجود منطقة إرهاب شمال سوريا



نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش - ارشيفية

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن تركيا لن تسمح بوجود منطقة إرهاب شمال سوريا، وذلك ردًا على إعلان ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، أن أكراد سوريا يعتزمون زيادة عدد المقاتلين في صفوفهم إلى 100 ألف خلال العام الحالي.

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10-وزير الدفاع الأمريكي: العلاقات على جانبي الأطلسي تزداد قوة

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمام البنتاجون في 16 مارس 2017 (أ ف ب)



قال وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن العلاقات على جانبي الأطلسي "تزداد قوة".

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