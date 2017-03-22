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بالفيديو.. حسن حمدي: ضميري مرتاح على ما قدمته للأهلي

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بالفيديو.. حسن حمدي: ضميري مرتاح على ما قدمته للأهلي بالفيديو.. حسن حمدي: ضميري مرتاح على ما قدمته للأهلي

التحرير

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قال حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، إنه سعيد بتكريم الاتحاد الإفريقي «كاف»، ومنحه وسام الاستحقاق، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر لريادة الإفريقية خلال تواجده في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأضاف «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه قرر منذ فترة ترك العمل العام، متابعا "ضميري مرتاح على الفترة التي قضيتها في النادي الأهلي، وتمكننا من إعلاء اسم النادي والحفاظ على مكانته".

وأجاب حمدى على سبب تكريمه خلال اجتماع الكاف الأخير، مؤكدا أن التكريم جاء نتيجة مساهمته في تطوير الكرة الافريقية خلال السنوات الماضية.

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التحرير

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