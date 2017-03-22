«سويلم»: اتحاد الكرة ليس ضعيفًا ولا يخاف من أحد

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن حكم حل مجلس الاتحاد بهذه الطريقة كان مفاجئًا، مشيرًا إلى أن هناك تربصًا بهذا المجلس.

وأضاف «سويلم»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أن مجلس الجبلاية يحترم حكم القضاء، لكن هناك استشكالًا ننتظر نتيجته، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ليس ضعيفًا ولا يخاف من أحد.

وأضاف، أن اتحاد الكرة لا يكون ضعيفًا عندما يكون على رأسه المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، إلى جانب الشخصيات المحترمة التي يضمها مجلسه.