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ألمانيا تواجه إنجلترا في غياب أوزيل ودراكسلر وجوميز

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ألمانيا تواجه إنجلترا في غياب أوزيل ودراكسلر وجوميز ألمانيا تواجه إنجلترا في غياب أوزيل ودراكسلر وجوميز

التحرير

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أكد يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن منتخب بلاده سيخوض مواجهة إنجلترا الودية، غدا الأربعاء، دون الثلاثي مسعود أوزيل ودراكسلر والمهاجم ماريو جوميز بسبب الإصابة.
 
وأوضح لوف، أن الثلاثة يعانون من إصابات طفيفة ويحتاجون إلى عدة أيام للتعافي قبل أن تلتقي ألمانيا بطلة العالم مع أذربيجان، في تصفيات كأس العالم في باكو، الأحد المقبل.
 
وقال لوف، في تصريحات صحفية: "أوزيل يعاني من عدة مشاكل في العضلات، أما دراكسلر يعاني من الإصابة نفسها في عضلات أعلى الفخذ، وماريو جوميز بحاجة لعدة أيام للتعافي".

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