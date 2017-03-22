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أبرزهم ميسي وكافاني.. «مبابي» يتفوق على هدافي الدوريات الخمس الكبرى

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أبرزهم ميسي وكافاني.. «مبابي» يتفوق على هدافي الدوريات الخمس الكبرى أبرزهم ميسي وكافاني.. «مبابي» يتفوق على هدافي الدوريات الخمس الكبرى

التحرير

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تمكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي موناكو، من التفوق على هدافي الدوريات الأوروبية، من خلال الأرقام التي يقدمها صاحب الـ18 عاما مع فريقه. 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرها موقع "فرانس 24" الفرنسي، فإن اللاعب الفرنسي يمتلك أفضل نسبة متوسط تهديف من بين اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل أكثر من 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري، حيث إنه سجل أعلى معدل تهديفي من بينهم. 

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي قائمة اللاعبين أصحاب أفضل معدل تهديفي في أوروبا. 

 

1- إمبابي (موناكو)

مبابي

هدف كل 81.7 دقيقة. 


2- ليونيل ميسي (برشلونة) 

ميسي

هدف كل 82.0دقيقة 


3- كافاني (باريس سان جيرمان)

كافاني

هدف كل 83.6 دقيقة

 

4- لاكازيت (ليون) 

لاكازيت
هدف كل 85.6 دقيقة


5- فالكاو (موناكو) 

فالكاو
هدف كل 87,9 دقيقة

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التحرير

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