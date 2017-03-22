أبرزهم ميسي وكافاني.. «مبابي» يتفوق على هدافي الدوريات الخمس الكبرى

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تمكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي موناكو، من التفوق على هدافي الدوريات الأوروبية، من خلال الأرقام التي يقدمها صاحب الـ18 عاما مع فريقه.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرها موقع "فرانس 24" الفرنسي، فإن اللاعب الفرنسي يمتلك أفضل نسبة متوسط تهديف من بين اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل أكثر من 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري، حيث إنه سجل أعلى معدل تهديفي من بينهم.

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي قائمة اللاعبين أصحاب أفضل معدل تهديفي في أوروبا.

1- إمبابي (موناكو)

هدف كل 81.7 دقيقة.



2- ليونيل ميسي (برشلونة)

هدف كل 82.0دقيقة



3- كافاني (باريس سان جيرمان)

هدف كل 83.6 دقيقة

4- لاكازيت (ليون)



هدف كل 85.6 دقيقة



5- فالكاو (موناكو)



هدف كل 87,9 دقيقة