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مصدر يكشف تفاصيل وفاة متهم بسرقة توك توك في الطالبية

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مصدر يكشف تفاصيل وفاة متهم بسرقة توك توك في الطالبية مصدر يكشف تفاصيل وفاة متهم بسرقة توك توك في الطالبية

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، تفاصيل وفاة متهم كان محتجز بقسم شرطة الطالبية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه منذ 15 يوما، تمكن الأهالي من ضبط شخصين لاتهامهما بالشروع في سرقة توك توك، لافتا بأن الأهالي تعدوا بالضرب المبرح عليهما حتى حضرت قوة بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، واصطحبتهما للقسم.

وأشار المصدر، إلى أن وكيل النيابة ناظر جسد أحد المتهمين، أثبت وجود كدمات متفرقة بالجسم، فطلب عرضهما على المستشفى فكان رد أحدهما - المتوفى - "لا .. أنا كويس يا باشا".

وأكد المصدر، أن النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام ثم جددت لهما 15 يوما، لكن عقب عودته للقسم من آخر جلسة، شعر بحالة إعياء فتم نقله إلى مستشفى أم المصريين ليلا، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأضاف المصدر، أن التقرير الطبي أثبت أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ولفت المصدر، إلى أن المتوفى يدعى "وسيم"، 28 عاما، لم يسبق اتهامه في أي قضايا من قبل، لكنه سئ السمعة والسلوك.

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مصراوي Masrawy

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