مصدر: نطارد المتهم الرئيسي بواقعة اختطاف وقتل "سمسار أكتوبر"

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، إن قوات الشرطة تلاحق المتهم الرئيسي في واقعة اختطاف وقتل "فريد شوقي"، المعروف إعلاميا بـ "سمسار أكتوبر".

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تحريات المباحث تحت إشاف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن خلافا على قيمة شحنة مواد مخدرة "مخدر الفودو" تقدر بأكثر من مليوني جنيه، وراء الجريمة.

وفي وقت سابق، أكد شوقي الشهاوي، والد سمسار أكتوبر، الذي عثر على جثته بمنطقة شبين القناطر، أن نجله تم تهديده من قبل، مؤكدا أنه ترك رسالة قبل وفاته "لو تم قتلي هيكون القاتل أمين الشرطة "ع.ش"، الذي تم ضبطه بأحد الأكمنة.

وأضاف "الشهاوي" - خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أمس الأحد، أنه أثناء تغسيل جثمان نجله، وجد تهشم بالجمجمة، وجرح خلف الأذن اليمنى.

وأوضح والد القتيل، أن نجله استنجد بالمارة بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، لكن رغم أن الشارع مكتظ بالسيارات "ماحدش أنقذه".