أسرة "غريق استاد القاهرة" تتهم مسؤولي أكاديمية التدريب بإخفاء جثة نجلهم - (فيديو)

كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر:

اتهمت أسرة الطالب محمد بدر، الذي لقي مصرعه غرقا بحمام السباحة باستاد القاهرة، مسؤولي أكاديمية شهيرة والاستاد بالتسبب في وفاة نجلهم، والتستر على جثته.

ومن داخل منزل الأسرة التي جلست تتلقى واجب العزاء، أكدت أسرته لمصراوي، أنها وصلت لجثته بعد عناء البحث لمدة 24 ساعة بمستشفيات وأقسام الشرطة.

وأضافت أسرة الطالب "اتصل بنا أحد أقاربنا بيشتغل في ستاد القاهرة، وأبلغنا بالعثور على الجثة بجوار حمام السباحة الرئيسي".

وطالبت أسرة "غريق حمام السباحة" بالقصاص العادل من المتسببين في الجريمة، واختتموا حديثهم "حسبنا الله ونعم الوكيل".