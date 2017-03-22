بالصور.. كارثة في مصنع لإنتاج "ياميش رمضان" بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور ترصد عددا من المخالفات داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الياميش بأكتوبر، خاصة فساد كميات من التين وقمر الدين.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن "محمد. م"، 25 عاما، صاحب مصنع لتعبئة الياميش بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر، يدير مصنعا غير مرخص لتجميع كميات كبيرة من الياميش "التين - قمر الدين" منتهية الصلاحية من العام السابق، وإعادة تدويرها وتعبئتها وتدوين بيانات صلاحية جديدة، وطرحه للبيع بالأسواق والمحلات، ضارا صحة المواطنين.

وباستهداف المصنع، تم ضبط المتهم، وبحوزته 30 طن تين مجفف بدون بيانات، 20 طن تين مجفف منتج نهائي مدون عليه بعض الأسماء التجارية، 16.6 طن قمر الدين معد للبيع، بإجمالي مضبوطات 66,650 طن ياميش غير صالح للاستهلاك.

وأمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بنشاطه غير المشروع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.