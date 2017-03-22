بالصور.. الشرطة النسائية توزع الورود على السيدات بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

قامت عناصر الشرطة النسائية بمديرية الأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتوزيع الورود على السيدات من المارة ومستقلي السيارات وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأم بميداني الجلاء وسفنكس.

وتحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، زارت ضابطات قسم العلاقات الإنسانية والعنف ضد المرأة بالمديرية بعض دور رعاية المسنات، وتقديم التهنئة والهدايا الرمزية لهن، ومشاركتهن الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بالتواصل المجتمعي بين الوزارة وكافة أطياف الشعب ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات، وإيماناً من الوزارة بدور المرأة الإيجابي في المجتمع.