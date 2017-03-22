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تفاصيل تسلق شاب أسوار مدينة الانتاج الإعلامي والاختباء بها: "محدش لاقيه"

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مصراوي Masrawy

مدينة الانتاج الإعلامي

كتب – محمد سامي:

قالت مصادر بأمن مدينة الانتاج الإعلامي، أن شابًا قفز من أعلى أسوار المدينة مساء أمس الاثنين، ولم يلاحظه أفراد الأمن الموجودين على الأبواب لكن تم تسجيله عبر الكاميرات الخاصة بالمراقبة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الشاب كان يطارده عدد من التجار والمواطنين بسوق الجملة متهمين إياه بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه، وأثناء المطاردة اقترب من سور المدينة وقفز عليه ودخل للاختباء بها.

وأوضحت المصادر أن هذا الشاب يعلم جيدًا مداخل ومخارج المدينة ويعرف أماكن تركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة، حيث كان حريصا أثناء سيره داخل المدينة على الابتعاد عنها، مشيرا إلى أن أفرد الأمن بالتنسيق مع رجال الشرطة يكثفون جهودهم للبحث عنه عبر أكمنة متحركة وثابتة، في أي مكان يحتمل اختبائه فيه، أو في أحد الأحياء التي يتم فيها تصوير الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم تُسجل كاميرات المراقبة خروج هذا الشخص ولم يتم إلقاء القبض عليه، مشددا على أنه رجال الأمن مستمرون حتى اليوم في البحث عنه.​

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مصراوي Masrawy

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