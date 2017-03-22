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بالفيديو- بكاء معتز الدمرداش خلال تكريم والدته باحتفالية يوم المرأة المصرية

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بالفيديو- بكاء معتز الدمرداش خلال تكريم والدته باحتفالية يوم المرأة المصرية بالفيديو- بكاء معتز الدمرداش خلال تكريم والدته باحتفالية يوم المرأة المصرية

مصراوي Masrawy

بكاء معتز الدمرداش خلال تكريم والدته باحتفالية يوم

كتبت – سحر عزام :

لم يستطع الإعلامي معتز الدمرادش، تمالك نفسه وبكى أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح أثناء عرض صورة والدته الفنانة الراحلة كريمة المختار في الفيلم التسجيلي للاحتفالية.

وكرم الرئيس السيسي اسم الراحلة الفنانة كريمة مختار في الاحتفالية مع عدد من النماذج النسائية المتميزة كالدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وإيفا هابيل أول امرأة تتولى منصب عمدة في محافظة أسيوط، والفنانة إسعاد يونس وآية مدني بطلة في الخماسي الحديث، والفنانة مني زكي سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسيف، وعزة فهي رائدة الحلي في مصر والعالم العربي.

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