بالفيديو- بكاء معتز الدمرداش خلال تكريم والدته باحتفالية يوم المرأة المصرية

كتبت – سحر عزام :

لم يستطع الإعلامي معتز الدمرادش، تمالك نفسه وبكى أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء عرض صورة والدته الفنانة الراحلة كريمة المختار في الفيلم التسجيلي للاحتفالية.

وكرم الرئيس السيسي اسم الراحلة الفنانة كريمة مختار في الاحتفالية مع عدد من النماذج النسائية المتميزة كالدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وإيفا هابيل أول امرأة تتولى منصب عمدة في محافظة أسيوط، والفنانة إسعاد يونس وآية مدني بطلة مصر في الخماسي الحديث، والفنانة مني زكي سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسيف، وعزة فهي رائدة الحلي في مصر والعالم العربي.